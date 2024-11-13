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ЦПД: росія робить все, щоб зберігати можливість вести війну протягом кількох років

03.12.2024 / 17:27
В глобальних планах ворога - вести бойові дії проти нашої країни ще кілька років, про що свідчить його держбюджет на наступний рік. Третина коштів з нього піде на війну та пропаганду.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

"росія демонструє, що планує воювати протягом всього 2025 року, а також робить все, щоб зберігати можливість вести війну протягом кількох років", - зазначив Коваленко.

Крім того, він прокоментував візит міністра оборони рф андрєя бєлоусова у КНДР, де він зустрівся з диктатором Кім Чен Ином. Його головним завданням було укладання нових угод про постачання Пхеньяном агресору артилерійських снарядів, балістичних ракет KN23 та відправлення ще більшої кількості солдатів КНДР на територію рф.

Коваленко, ЦПД
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