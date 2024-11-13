ЦПД: росія робить все, щоб зберігати можливість вести війну протягом кількох років

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

"росія демонструє, що планує воювати протягом всього 2025 року, а також робить все, щоб зберігати можливість вести війну протягом кількох років", - зазначив Коваленко.

Крім того, він прокоментував візит міністра оборони рф андрєя бєлоусова у КНДР, де він зустрівся з диктатором Кім Чен Ином. Його головним завданням було укладання нових угод про постачання Пхеньяном агресору артилерійських снарядів, балістичних ракет KN23 та відправлення ще більшої кількості солдатів КНДР на територію рф.