Войти | Зарегистрироваться
07:29

четверг,
05 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Зеленський: Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей, яких викрала росія

04.12.2024 / 10:12
Президент Володимир Зеленський заявив, що дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала росія з лютого 2022 року.

Про це йдеться в його дописі у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Ще один ґрунтовний доказ російських воєнних злочинів проти України й українців – дослідження Yale HRL. Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала росія з лютого 2022 року, а також місця їхнього перебування та маршрути депортації», - зазначив Зеленський.

За його словами, 148 юних українців уже є в російських базах даних із розміщення дітей, 42 з них усиновлені, взяті під опіку або мають призначеного російського опікуна.

Окрім того, додав Президент, ще 166 дітей розміщено в російських сім’ях.

«Звіт показує всьому світу, на що йде росія, щоб стерти українську ідентичність. Наскільки системною є її політика в цьому напрямі», - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна постійно працює над тим, щоб наші діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині викрадення були покарані.

«Це складний виклик, але ми робимо все необхідне, і ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній країні, організації, лідеру – політичному та громадському. Тільки разом можемо відновити справедливість, яку росія порушила в такому масштабі, захистити майбутнє українських дітей і повернути їх додому», - наголосив глава Української держави.

діти, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 декабря
3 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.