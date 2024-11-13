Зеленський: Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей, яких викрала росія

Про це йдеться в його дописі у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Ще один ґрунтовний доказ російських воєнних злочинів проти України й українців – дослідження Yale HRL. Дослідники Єльського університету ідентифікували сотні українських дітей із Донецької та Луганської областей, яких викрала росія з лютого 2022 року, а також місця їхнього перебування та маршрути депортації», - зазначив Зеленський.

За його словами, 148 юних українців уже є в російських базах даних із розміщення дітей, 42 з них усиновлені, взяті під опіку або мають призначеного російського опікуна.

Окрім того, додав Президент, ще 166 дітей розміщено в російських сім’ях.

«Звіт показує всьому світу, на що йде росія, щоб стерти українську ідентичність. Наскільки системною є її політика в цьому напрямі», - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна постійно працює над тим, щоб наші діти повернулися додому, а всі винні в жахливому злочині викрадення були покарані.

«Це складний виклик, але ми робимо все необхідне, і ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній країні, організації, лідеру – політичному та громадському. Тільки разом можемо відновити справедливість, яку росія порушила в такому масштабі, захистити майбутнє українських дітей і повернути їх додому», - наголосив глава Української держави.