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Експерт: Україна є державою, яка буде працювати над помстою росії, буде працювати над розпадом росії

04.12.2024 / 11:14
Заяви росіян щодо нібито перемоги над Україною націлені на те, щоб ввести в оману самих українців.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політичний експерт Тарас Загородній.

Днями російська пропаганда почала поширювати фейки щодо того, що росія нібито досягла цілей своєї "спеціальної військової операції" та перемогла Україну.

У росії було проведено "семінар" для віце-губернаторів, який організувала адміністрація російського диктатора путіна. На цьому "семінарі" обговорювалися питання, пов'язані з війною в Україні. Зокрема, там було проведено роботу з "образом перемоги" росії, а також ставлення росіян до так званої "сво".

На думку експерта, такі заяви росіян направлені в першу чергу на українську аудиторію. Таким чином у росії можуть спробувати відволікти увагу українців.

"росіяни не можуть швидко зупинити свою військову машину, навіть якщо завтра зупинять війну. путін не досягнув фактично нічого що того, що хотів. Україна залишається мілітаризованою злою державою, яка буде працювати над помстою росії, буде працювати над розпадом росії, тому що це питання нашого виживання. Цей процес буде", - каже Загородній.

Він нагадав, що у росіян наразі сильно розкачана військова економіка, щобільше, путін підписав для цього рекордний бюджет. Саме тому це все буде важко зупинити.

"Це як їхати в автомобілі і різко загальмувати, і якщо немає паска безпеки, ти вилітаєш через лобове скло. Це означає, що все одно якась наступна війна повинна відбуватися. Це або НАТО - Естонія, Литва, Латвія - або Грузія та Вірменія. Тому я не вірю в те, що вони пишуть, це дезінформаційна кампанія", - заявив експерт.

Загородній
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