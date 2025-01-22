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ISW: росіяни створили дрон, здатний уражати військові морські безпілотники

02.02.2025 / 16:20
російські військові створили дрон, що здатний уражати українські військові морські безпілотники. Це може нівелювати домінування Військово-морських сил ЗСУ в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони росії 1 лютого повідомило, що Чорноморський флот використав безпілотник для знищення українського військового морського дрона.

російські військові блогери стверджують, що ЧФ росії запустив ракети з безпілотника типу "оріон" російської компанії "кронштадт" із невстановленого військового морського об'єкта.

Цей удар може бути першим задокументованим випадком використання російськими силами військового морського об'єкта для розгортання безпілотних літальних апаратів, що здатні знищувати українські військові морські безпілотники.

Водночас, інший російський блогер закликав російську владу збільшити виробництво зброї, подібної до ракет X-UAV (ТКБ-1030), що запускаються з дрона. Це дасть змогу ефективніше боротися з можливостями морських безпілотників українських Сил оборони, які зробили надто ризикованим використання гелікоптерів у районі Чорного моря.

"Українські сили продемонстрували свою здатність збивати російські гелікоптери Мі-8 над Чорним морем ракетами, запущеними з ударних морських безпілотників Magura V5. Удар ЧФ рф 1 лютого свідчить про те, що російські сили розробили новий метод, щоб спробувати нівелювати цю адаптацію українських морських безпілотників", - йдеться у звіті ISW.

ISW
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