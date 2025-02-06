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НАБУ стало схожим на будь-яке з правоохоронних відомств, яке має на меті хвастощі щодо показників, - ЗМІ

07.02.2025 / 12:16
НАБУ перетворилося на установу, метою якої є не боротьба з корупцією, а вихваляння показниками та "обілєчування" фігурантів справ. Антикорупційне бюро простіше закрити і будівлю продати.

Про це написав антикорупціонер, журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов.

"НАБУ стало дуже схожим на будь-яке з правоохоронних відомств, яке має на меті не боротьбу з корупцією, а хвастощі щодо показників, які межують з "обілєчуванням" фігурантів. Це коли твою справу розвалюють по дорозі, або дають можливість укласти угоду "гріши-плати-і гріши далі". А ти дякуєш не передякуєш. Або ще гірше – НАБУ тупо розучилось працювати і втратило хижацький інстинкт, ставши таким собі райвідділком, де гоняють мух і рахують штрафи на бабусь за торгівлю в переході", – написав Ніколов.

Він зазначив, що про це, зокрема, свідчить реакція керівника НАБУ на черговий скандал з детективом, який звільнився з конфліктом та заявив про розвал справ у Бюро.

"В останні дні керівник НАБУ зробив кілька публічних заяв, з яких особисто мені стало зрозуміло – Бюро вже не торт. І мої давні жарти, що простіше його закрити і будівлю його продати – несуть в собі лише частку жарту", – повідомив Ніколов.

Йдеться, наголосив активіст, про черговий скандал в НАБУ, що вибухнув у січні.

"Детектив Андрій Денисюк, який займався розслідуванням корупції у сфері закупівель дронів, вирішив звільнитись через проблеми з можливістю проводити розслідування. На прощання він написав листа своїм ексколегам з описом ситуації. Цей лист потрапив у ЗМІ і став вже другим свідченням проблем в НАБУ після того, як влітку про злив матеріалів заявив інший детектив. За результатом літнього скандалу, було усунуто від посади першого замдиректора НАБУ Гізо Углаву", – написав він.

Ніколов нагадав, що скандал з детективом Денисюком відбувся тоді, коли міжнародний аудит проводить перевірку роботи директора Бюро Семена Кривоноса.

"Тож не дивно, що керівництво НАБУ миттєво влаштувало офрек для переконання десятків журналістів у тому, що це сам Денисюк безтолковий, не так щось розслідував. Я теж був на тому офреці – це був шакалячий експрес проти людини, яка наважилась показати велетенську проблему в Бюро. І участь у ньому взяло все керівництво НАБУ – від директора до керівників головних підрозділів", – підсумував журналіст.

Раніше політичний експерт Олег Постернак написав, що зливом секретної внутрішньої інформації НАБУ його колишній детектив Денисюк викрив глибоку кризу, яка панує сьогодні в Бюро та ставить під сумнів усю антикорупційну систему держави. "Справа з Денисюком – показовий кейс того, як одна людина через власний непрофесіоналізм єдиним вчинком викрила весь той хаос, безлад і беззаконня в органі, який мав стати взірцем українського антикорапшена. Але так і не став", – наголосив експерт.

НАБУ, Денисюк
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