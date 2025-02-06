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У Сухопутних військах обіцяють розробити для працівників ТЦК правила поводження з військовозобов’язаними

07.02.2025 / 09:10
Для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

Для працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

"Ми зараз починаємо роботу щодо розроблення комплаєнсу. Тобто набору правил щодо дотримання військовослужбовцями ТЦК певних норм, політик, правил щодо поводження з військовозобов’язаними. І це також має бути обов’язковим для всіх. Воно буде доведено, над цим будуть працювати, люди будуть думати, як себе поводити, як здійснювати свою роботу так, щоб не порушувати прав людини й не збурювати суспільство. Бо це одна з тих чутливих точок, на яку ворог тисне й максимально цим користується", - сказав він в інтерв’ю Громадському.

Саранцев повідомив, що ця робота має бути завершена до кінця лютого. Він також наголосив, що вже зараз всі інциденти з працівниками ТЦК і СП розслідуються, а висновки робляться. Натомість ворог продовжує розбурхувати ситуацію.

"Щодо терміна "бусифікації" — скажу чесно, я хотів би, щоб він взагалі зник із нашого лексикону. Тим більше, що він також прийшов до нас саме завдяки інформаційній роботі ворога проти нас. Такі слова, як-от "бусифікація", "людолови", — це все елементи російської ІПСО. Як би це зараз не звучало, адже "російська ІПСО" вже стає мемом. Проте це все дуже легко входить у наш вжиток", - сказав Саранцев.

ТЦК та СП, Саранцев
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