Костенко: Поки що працівники ТЦК не мають права зупиняти людей та перевіряти в них документи

Про це в ефірі Радіо NV розповів Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Укрінформ.

«Зараз багато питань з боку ТЦК і з боку тих громадян, кого вони намагаються мобілізувати. По факту ТЦК не має жодних прав зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу, щоб людину не притягати. І можна зрозуміти і поліцейських, і ТЦК, в яких стоять плани; і людей, яких незаконно намагаються притягнути. Але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, — захищати країну», — заявив Костенко.

Він заявив, що законопроєкт, який розроблять до кінця року за участі Міноборони й Генштабу, розширить права ТЦК.

«Вони зможуть також вести і аудіо, і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні і документи, наскільки я пам’ятаю», — сказав він.