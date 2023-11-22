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Костенко: Поки що працівники ТЦК не мають права зупиняти людей та перевіряти в них документи

26.11.2023 / 13:15
Наразі працівники ТЦК не мають права зупиняти людей, перевіряти в них документи та вручати повістки, але незабаром ситуація може змінитись.

Про це в ефірі Радіо NV розповів Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Укрінформ.

«Зараз багато питань з боку ТЦК і з боку тих громадян, кого вони намагаються мобілізувати. По факту ТЦК не має жодних прав зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу, щоб людину не притягати. І можна зрозуміти і поліцейських, і ТЦК, в яких стоять плани; і людей, яких незаконно намагаються притягнути. Але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, — захищати країну», — заявив Костенко.

Він заявив, що законопроєкт, який розроблять до кінця року за участі Міноборони й Генштабу, розширить права ТЦК.

«Вони зможуть також вести і аудіо, і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні і документи, наскільки я пам’ятаю», — сказав він.

Костенко, повістки, ТЦК та СП
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