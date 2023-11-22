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Європейські країни закликають росію покинути Запорізьку АЕС

26.11.2023 / 10:10
На засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Євросоюз і низка країн, зокрема Норвегія, Ліхтенштейн, Молдова, Україна, закликали росіян покинути Запорізьку атомну електростанцію.

На засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Євросоюз і низка країн, зокрема Норвегія, Ліхтенштейн, Молдова, Україна, закликали росіян покинути Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті ЄС.

"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) України залишається складною і нестабільною. Повністю або частково порушено шість із семи компонентів ядерної безпеки. Проблеми, пов'язані з персоналом, технічним обслуговуванням, охолоджувальною водою та електропостачанням за межами майданчика, як і раніше, становлять значні ризики для ядерної безпеки. Нічого подібного не було до початку неспровокованої і невиправданої агресивної війни Росії проти України та її незаконного захоплення ЗАЕС, яке ЄС найрішучішим чином засуджує", - сказано в заяві.

У документі підкреслюється, що "присутність російських військ на ЗАЕС і знаходження автомобілів, що належать військовослужбовцям Російської Федерації, у турбінних залах, про що повідомило МАГАТЕ, є неприйнятним. ЄС глибоко стурбований умовами життя українського персоналу і закликає до негайного повернення працівників, які зазнали, за повідомленнями, насильницького зникнення".

Також наголошується, що серйозний ризик становить недостатня кількість персоналу на ЗАЕС, 70% якого не мають чинних українських ліцензій і не знайомі з важливою технічною інформацією та процедурами роботи диспетчерських пунктів.

"Ми наполягаємо на негайній передачі повного контролю компетентному та уповноваженому українському персоналу", - наголошується в заяві ЄС.

ЗАЕС, МАГАТЕ
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