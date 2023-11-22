Малюк: Ми зруйнували міф про непереможність рашки

"Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не тільки щодо Кримського мосту", - сказав Малюк у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".

За його словами, рф розповідала всьому світу, що їхній незаконний міст, на охорону якого було витрачено мільярд доларів, є найзахищенішою спорудою у світі. Проте морські дрони СБУ довели протилежне.

Малюк зазначив, що успішні атаки українських спецслужб на Кримський міст перерізали логістичну артерію російських загарбників і тепер росіяни змушені доставляти зброю своїм військам поромами.

"Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій", – сказав Малюк.

Крім того, додав він, створений СБУ "Sea Baby" є не просто військово-морським дроном, а багатоцільовою платформою, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.