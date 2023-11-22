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Кофман про війну рф проти України: Наступний рік буде найважчим на полі бою

24.11.2023 / 17:27
Війна росії проти України нині переходить у позиційну. Зараз триває боротьба на виснаження, вважає провідний науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман.

Про це він розповів у коментарі NV.

Експерт каже, що цілком погоджується із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним щодо фактичного завершення контрнаступу.

"Зараз тривають локальні наступи з російського боку: від Куп'янська до Авдіївки. Але не вважаю, що війна повністю перейшла в позиційну, зараз це, скоріше, війна на виснаження. І я гадаю, така ситуація триватиме протягом зими", - сказав Кофман.

За його словами, нинішнім наступом на Авдіївку рф продемонструвала, що не вважає війну позиційною. Великомасштабні механізовані атаки російських військ у жовтні не увінчалися успіхом. Але загарбники все ще намагаються оточити Авдіївку.

"Це ще не глухий кут, або, принаймні, не стійкий і тривалий - зараз триває війна за ініціативу на лінії фронту", - додав експерт.

Він вважає, що наступний рік буде найважчим на полі бою. У росії буде більше матеріальних ресурсів - це й боєприпаси, і дрони (зокрема FPV), міни, РЕБ, крилаті ракети. А також допомога, яку рф отримує від Північної Кореї та Ірану. росіяни матимуть перевагу в артилерії та вогневій підтримці та, можливо, в людських ресурсах. Це залежатиме від того, чи проведе рф повторну часткову мобілізацію, що може відбутися після виборів у березні.

Однак, на думку експерта, позиційна війна не обов'язково буде на користь рф. Політичне завдання росії в цій війні - це не просто оборонятися, а й наступати. Інакше вони б зараз не атакували Авдіївку і не сподівалися взяти Донбас.

У цьому наступі рф, ймовірно, втратила зараз уже стільки техніки, скільки ЗСУ могли втратити за перші чотири місяці боїв під Оріховим на Запоріжжі. Але, всупереч тому, що їхні сили недостатні зараз для проривів, військово-політичне керівництво все одно обстоює наступ.

"Позиційна війна може створити або умовний паритет сторін наступного року, або це буде перевага рф, але не в якісному, а кількісному співвідношенні", - додав Кофман.

Він наголосив, що рф вміє створити глибоку оборону і добре зміцнюватися. На думку Кофмана, на деяких ділянках Україні варто робити такий самий підхід, щоб не просто створити надійнішу оборону, а й звільнити сили - як для відновлення, так і для наступальних операцій.

Кофман, війна
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