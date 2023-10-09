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Рік тому СБУ вперше підірвала Кримський міст чим завдала росії найболючішого репутаційного удару

09.10.2023 / 09:10
Ударом по Кримському мосту СБУ завдала росії найболючішого репутаційного удару, повідомив пресцентр Служби безпеки України.

"Рівно рік тому СБУ вперше підірвала Кримський міст. Тоді Служба безпеки завдала росії найболючішого репутаційного удару", - йдеться в переданому агентству "Інтерфакс-Україна" повідомленні.

У спецслужбі нагадали про проведення цієї спецоперації. Зокрема, про підрив мосту за допомогою вантажівки з 21 тонною вибухівки в тротиловому еквіваленті, обхід спецглушилок на мосту, які заважають детонації, обвалення двох напівсекцій автомобільної частини мосту і пошкодження залізничної колії.

"Операцію розробляв особисто Василь Малюк із кількома співробітниками служби: вибухівку замаскували в рулонах із пакувальною плівкою", - розповіли в СБУ.

"Цією атакою СБУ зруйнувала міф про найзахищеніший міст у світі. А 17 липня 2023 року Служба безпеки повторно повозила росію "мордою по багнюці", успішно атакувавши міст уже за допомогою дронів "Морський малюк", - підсумували в спецслужбі.

Нагадаємо, у суботу вранці, 8 жовтня 2022 року, у Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на незаконно побудованому окупантами мосту через Керченську протоку. "Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна!", - йдеться в повідомленні.

Источник: Интерфакс-Украина
СБУ, Малюк, Кримський міст
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