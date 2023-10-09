Рік тому СБУ вперше підірвала Кримський міст чим завдала росії найболючішого репутаційного удару

"Рівно рік тому СБУ вперше підірвала Кримський міст. Тоді Служба безпеки завдала росії найболючішого репутаційного удару", - йдеться в переданому агентству "Інтерфакс-Україна" повідомленні.

У спецслужбі нагадали про проведення цієї спецоперації. Зокрема, про підрив мосту за допомогою вантажівки з 21 тонною вибухівки в тротиловому еквіваленті, обхід спецглушилок на мосту, які заважають детонації, обвалення двох напівсекцій автомобільної частини мосту і пошкодження залізничної колії.

"Операцію розробляв особисто Василь Малюк із кількома співробітниками служби: вибухівку замаскували в рулонах із пакувальною плівкою", - розповіли в СБУ.

"Цією атакою СБУ зруйнувала міф про найзахищеніший міст у світі. А 17 липня 2023 року Служба безпеки повторно повозила росію "мордою по багнюці", успішно атакувавши міст уже за допомогою дронів "Морський малюк", - підсумували в спецслужбі.

Нагадаємо, у суботу вранці, 8 жовтня 2022 року, у Повітряних силах України підтвердили інформацію про сильну пожежу на незаконно побудованому окупантами мосту через Керченську протоку. "Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна!", - йдеться в повідомленні.