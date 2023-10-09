Гуменюк: росія накопичує крилаті ракети для масованих ракетних ударів по Україні в опалювальний сезон

Про це 24 Каналу пояснила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що наразі російські окупанти накопичують ракети Х-101, Х-555, Х-55, які можуть застосувати за час опалювального сезону, щоб нищити енергетичну інфраструктуру України. Наразі війська агресора надають перевагу надзвуковим та балістичним ракетам, пуски яких дуже швидкі та складні для виявлення.

"Для ефекту підтримання своєї присутності, постійної загрози, для підтримання напруження і вирівнювання коефіцієнта атаки й збиття, зараз вони можуть застосовувати точкові ракетні удари. Балістикою, надзвуковими ракетами – для підтримки розуміння, що вони ще не програли", – заявила Гуменюк.