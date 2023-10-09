Ігнат: Осінь-зима будуть рекордними за кількістю застосувань Шахедів проти України

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь-зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - сказав він.

Ігнат нагадав, що лише за минулий місяць росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.

"За шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "Шахедів". А ми вже маємо 500 лише за один місяць", - наголосив речник.

Нагадаємо, в ЗСУ прогнозують, що цієї осені та взимку під час своїх атак росіяни ймовірніше застосовуватимуть тактику мішаних ударів ракетами та ударними безпілотниками.