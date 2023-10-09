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Ігнат: Осінь-зима будуть рекордними за кількістю застосувань Шахедів проти України

09.10.2023 / 15:23
Осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які росія застосує проти України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь-зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - сказав він.

Ігнат нагадав, що лише за минулий місяць росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.

"За шість місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "Шахедів". А ми вже маємо 500 лише за один місяць", - наголосив речник.

Нагадаємо, в ЗСУ прогнозують, що цієї осені та взимку під час своїх атак росіяни ймовірніше застосовуватимуть тактику мішаних ударів ракетами та ударними безпілотниками.

Ігнат, Шахед
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