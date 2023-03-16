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Повітряні сили ЗСУ: Не ігноруйте тривогу на зліт МіГ-31К

17.03.2023 / 15:29
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликає не ігнорувати і не вважати зліт МіГ-31К тривогою, на яку не треба реагувати.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Говорити про те, що Міг-31, який є носієм «Кинджалу», це так собі тривога, не можна. Хочу лише сказати, що раніше, з пів року тому, не оголошували тривогу, коли злітав Міг-31, і двоє моїх знайомих, на жаль, загинули, навіть не знаючи, що по них прилетіло. Тому надзвичайно важливо дотримуватися всіх тривог», – сказав речник.

Ігнат нагадав, що 9 березня було шість влучань, а за кілька тижнів перед цим – два влучання «Кинджалів».

Ігнат, Міг-31
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