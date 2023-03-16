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Ташева: Політв'язні, яких тримають у в'язницях в Криму, мають проблеми зі здоров'ям

17.03.2023 / 17:28
Політв'язні, яких тримають у в'язницях в тимчасово окупованому Криму, мають проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомила Постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в ефірі "Радіо Культура".

“Ненадання медичної допомоги, згідно із Женевською конвенцією, це, фактично, тортури над людьми. У нас ще є близько 50 осіб, у яких поганий стан здоров'я, багатьом не надається медична допомога. Велика частина цих політв'язнів - у поважному віці”, - розповіла Ташева.

Вона нагадала, що політв'язнів Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова фактично довели до смерті у російських в'язницях.

Таміла Ташева додала, що це, на жаль, могли бути не останні смерті і доведення до смерті у російських тюрмах.

Крим, Ташева
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