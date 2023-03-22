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Ігнат: Передання Україні винищувачів МіГ-29 може підштовхнути союзників до постачання F-16

22.03.2023 / 18:30
Передання Україні винищувачів МіГ-29 не змінить ситуацію “у небі”, проте може підштовхнути союзників до постачання F-16.

Таку думку висловив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«МіГ – це розробка 1970-х років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію “в небі”, але може посилити українську авіацію», – зазначив він.

За словами Ігната, заяви Польщі та Словаччини про передання МіГів є важливим психологічним фактором.

«Це може бути кроком для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16», – пояснив він.

16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Варшава передасть Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

Згодом надання нашій державі літаків схвалив уряд Словаччини. Країна відправить 13 винищувачів МіГ-29, а також два зенітно-ракетні комплекси Куб,

Ігнат
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