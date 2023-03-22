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Шмигаль доручив представити стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні

23.03.2023 / 09:21
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним відомствам затвердити комплекс заходів і представити стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні.

"Працюємо над розширенням пропускної здатності західного кордону. На нараді з Мінінфраструктури, Державним агентством відновлення та Державною митною службою обговорили наступні кроки для покращення логістики. Дав завдання митниці разом із Мінінфраструктури затвердити комплекс заходів і подати стратегію розбудови нових пунктів пропуску на західному кордоні. Розглядаємо також модернізацію вже наявних пунктів разом із під'їзними шляхами", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, такі рішення сприятимуть не тільки прискоренню перетину кордону, а й подальшій інтеграції України в ЄС, збільшенню товарообігу з країнами Європи та відновленню економіки.

Источник: Интерфакс-Украина
Шмигаль
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