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Ігнат: Успіх будь-якого протиповітряного чи наземного бою залежить від озброєння

23.03.2023 / 14:30
Збиття ворожих цілей протиповітряною обороною залежить від багатьох факторів.

У розмові з журналістом УНН речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що війна – це військова гра, де успіх обох сторін залежить від отримання даних розвідки та хитрості, що дуже впливає на удари ворога по інфраструктурі та перехоплення ворожих цілей.

“Це залежить від удачі та різних факторів. Війна – це військова гра. Тут хто кого перехитрив, хто отримав більше даних від розвідки, хто більше зробив ударів, той і перемагає. Це перший фактор”, – зазначив речник.

За словами Ігната, успіх будь-якого протиповітряного чи наземного бою залежить від озброєння, яке має армія на сьогодні. Він пояснив, що на озброєнні Повітряних Сил чи ППО сухопутних військ недостатньо вогневих засобів, щоб всю територію України покрити і ефективно знищувати цілі, зокрема, дрони та крилаті ракети.

“Тому якщо відсоток на сьогодні – 75-80%, то це надзвичайно високий показник роботи протиповітряної оборони, оскільки досягти 100% неможливо за таких умов. Навіть якщо 30% збито – це вже успіх, тому що баражуючі боєприпаси, крилаті ракети створювалися для того, щоб долати систему ППО. І на сьогодні та система, яка організована із того що є в наявності (і радянські, і французькі, і німецькі, і американські) на таку величезну територію України – це ефективна робота”, – додав він.

Речник Повітряних Сил вкотре нагадав, що збільшення відсотка збитих цілей залежить від винищувачів F-16.

“От якщо б у нас були ці літаки, то ситуація могла би кардинально змінитися. Це ті літаки, які призначені саме бути частиною ППО, долати крилаті ракети на цих ділянках, де немає стаціонарних ППО, тому що вони можуть швидко злетіти, швидко перехопити та уразити цілі. Але в цьому випадку мова йде лише про крилаті ракети. Мова не йде про балістичні ракети, які може дістати лише системи Patriots та ЗРК SAMP/T”, – констатував Ігнат.

Ігнат
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