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Клімкін: Ізраїльська модель безпеки не є тою моделлю, яка буде оптимальною для України

09.10.2023 / 16:25
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що модель безпеки, яка використовується в Ізраїлі, не є тою моделлю, яка буде оптимальною для України. І саме з цього треба виходити під час переговорів з союзниками.

Про це написав він у своєму пості на Facebook, коментуючи атаку терористів з організації ХАМАС на територію Ізраїлю.

За його словами, "ізраїльська" модель безпеки не є ефективною в контексті протистояння з російською федерацією. І завданням України є вжити жорстких та креативних заходів для використання цього аргументу під час переговорів з союзниками з НАТО, зокрема з США.

Клімкін зазначив, що питання того, чому не спрацювали значні інвестиції в безпеку Ізраїля і чому вони не дали очікуваних результатів, залишається питанням на майбутнє.

"Для Ізраїлю це також момент істини - тепер там буде відлік часу "до і після" цієї атаки", - додав він.

Клімкін зауважив, що Україні теж слід ретельно вивчити дану ситуацію і зрозуміти чому не спрацювали ізраїльські системи безпеки, адже в Ізраїля є чому і потрібно навчатися.

"Але брати за основу їхню модель безпеки для нас означає постійно бути у стані небезпеки. Тому ніяких альтернатив НАТО в сьогоднішній реальності немає", - резюмував ексміністр.

Нагадаємо, 22 травня видання The Wall Street Journal писало про можливість надання Україні гарантій безпеки на кшталт "ізраїльської моделі".

Пізніше про готовність запровадити таку модель для України заявляв президент США Джо Байден. Також він вказував, що питання вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни.

У США заявили, що гарантії безпеки для України за моделлю Ізраїлю включають різні види військової допомоги, щоб країна "могла як захищати себе, так і стримувати майбутню агресію".

В Україні ж заявили, що нас влаштує будь-яка модель гарантій безпеки, яка не є альтернативою членства в НАТО.

Клімкін
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