Коваль: В Україні за 9 місяців 2023 року провели 406 трансплантаційних операцій

Про Укрінформу повідомив генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль.

За його словами, найбільшу кількість органних трансплантацій за цей період провели у Першому медичному об'єднанні Львові - 90, Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова - 71 та Інститут серця МОЗ України - 60.

“Органні пересадки в Україні проводять у 24 центрах трансплантації. Транспланткоманди успішно пересаджують серце, печінку, легені, нирки, підшлункову залозу. Стабільно залишається вищим відсоток трансплантацій від померлого донора: 64% - від посмертного і 36% - від живого донора. Це співвідношення є одним з показників дієздатності системи трансплантації. Попри війну і проблеми, які вона створює, наші медики продовжують розвивати напрямок трансплантації. Щокварталу ми публікуємо статистику, аби всі могли бачити, як працюють транспланткоманди, долучені до цієї медичної сфери. І щоразу ми спостерігаємо все більші цифри, бачимо, що для наших медиків стають доступними все складніші види таких втручань”, - наголосив Коваль.

Він також поінформував, що також зросли показники трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин.

“За 9 місяців 2023 року їх провели більше, аніж за повний 2022 рік: 251 трансплантація у нинішньому році і 223 за увесь попередній. Найбільше пацієнтів отримали таку медичну допомогу в Національному інституті раку - 51, Черкаському клінічному онкологічному центрі - 47 та “Охматдиті - 45. Також у трьох медцентрах проводять алогенні трансплантації, в тому числі і найскладніші, від неродинного донора. Лідером залишається НДСЛ "Охматдит", де проведено 18 алогенних трансплантацій від неродинного донора. У вересні до Охматдиту задля порятунку маленького пацієнта рятівні донорські клітини навіть доправили з США”, - сказав Коваль.