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Зеленский представил нового руководителя Ровенщины

11.09.2019 / 11:46
Президент Владимир Зеленский представил Виталия Коваля как нового главу Ровенской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Офис президента.

Прямая речь: "Я откровенно говорю каждому главе областной администрации: если мы будем слышать сигналы от граждан – будем реагировать. Это не должность – это возможность показать, кто вы есть, и возможность что-то сделать для Украины. Как должность дается, так она и забирается. Сегодня мы Вам ее даем".

Президент назначил Виталия Коваля главой Ровенской ОГА указом от 9 сентября.

Перед представлением Коваля Зеленский пошутил: "Здесь настроение такое – не хочется никого выгонять. Настроение улучшилось, когда я сюда доехал. Когда мы ехали к вам из аэропорта, не было связи, а об интернете я вовсе молчу".

Президент призвал нового руководителя области: "Связь и интернет в современном мире должен быть в каждом уголке Украины. Начните, пожалуйста, с этого".

Среди других проблем он назвал миграцию молодежи.

Вспомнил Зеленский и проблемы вывоза леса и незаконной добычи янтаря: "Я хочу, чтобы вы вместе с новыми представителями правоохранительных органов, со Службой безопасности, с прокурором, с полицией занимались этим вопросам. Чтобы были ответы в ближайшее время".

"Сейчас настроение спокойное, но хочу сказать, что очень много я знаю теневых и незаконных АЗС, работающих в Ровенской области. Хочу им сигнал передать: прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем очень тщательно за этим наблюдать – не хочу нецензурно в университете говорить: будем за вами очень тщательно следить и ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине", – добавил Зеленский.

Ректор "Острожской академии" Игорь Пасечник сказал: "Для того, чтобы этот темп, который вы взяли, Ваша "пятая скорость", не уменьшался, нужен достаточно мощный человеческий, интеллектуальный ресурс. Есть ли в Украине молодые люди, готовые за эту мизерную зарплату чиновника служить этому государству самоотверженно и идти вместе с вами? Есть, они перед вами, господин президент, это студенты и выпускники Острожской академии.

В Вашей команде очень много выпускников Киево-Могилянской академии. Я думаю, пришло время, чтобы рядом с ними шли выпускники Острожской академии... Это тот плацдарм кадров, которые готовы идти с Вами и подставить свое плечо".

Зеленский на это ответил: "Я вас соединю с нашим молодым новым премьер-министром, он сейчас ищет много кадров в каждое министерство – я думаю, что вы подготовите список лучших выпускников...".

Пасечник также вручил президенту "100 грамм меда".

Напомним, 38-летний Виталий Коваль – член Олимпийского комитета Украины и президент Ровенской областной Федерации греко-римской борьбы.

Недавно он также стал заместителем главы Всеукраинской дорожной ассоциации – как директор ООО "ВВВ Монтаж".

Источник 

Зеленский, Коваль, Ровенская ОГА
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