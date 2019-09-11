В столице за 4,5 млн отремонтируют фонтан

В Киеве за 4,5 млн гривен отремонтируют светомузыкальный фонтан.

КП “Киевводфонд” 9 сентября заключило договор с ООО “Энерго-Инвест” на проведение капитального ремонта фонтана по ул. Большая Васильковская, 119-121. Стоимость сделки составила 4,51 млн гривен, сообщает “КиевVласть” со ссылкой на объявление электронной системы публичных закупок ProZorro.

Подрядчик – ООО “Энерго-Инвест” – до конца текущего года должен заменить гранитную облицовку, обновить подсветку и наладить автоматизацию.

Согласно договору, до конца текущего года подрядчик должен демонтировать старые элементы фонтана, заменить гранитную облицовку, установить новые бетонные и железобетонные конструкции, обновить приборы подсветки, а также наладить автоматизацию и провести пусконаладочные работы.

В “Киевводфонде” также сообщили, что все виды работ будут проводиться в рамках существующей конструкции чаши фонтана без изменения ее геометрических размеров и функционального назначения.

Конкуренцию ООО “Энерго-Инвест” в тендере составило ООО “Империя Воды Украина”, но ценовое предложение данной компании оказалось выше.

По информации “Киевводфонда”, в 2016 году фонтан на ул. Большой Васильковской, 119-121 реконструировали. Его запустили в мае 2016 года. С того момента он стал светомузыкальным.