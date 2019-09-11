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Отравился газом: В Киеве расследуют загадочную смерть мальчика

11.09.2019 / 11:22
Тело ребенка обнаружили в квартире на Печерске

Полиция Киева расследует смерть девятилетнего мальчика.

Тело ребенка обнаружили в квартире, в которой ощущался запах газа. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла 9 сентября в одном из домов на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы. По предварительной информации полиции, школьник отравился газом», - говорится в сообщении.

О том, каким образом газ попал в квартиру, правоохранителям пока неизвестно. Следственные действия продолжаются.

Источник: Inpress.ua
смерть, ребенок, криминал, Киев
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