Отравился газом: В Киеве расследуют загадочную смерть мальчика

Полиция Киева расследует смерть девятилетнего мальчика.

Тело ребенка обнаружили в квартире, в которой ощущался запах газа. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла 9 сентября в одном из домов на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы. По предварительной информации полиции, школьник отравился газом», - говорится в сообщении.

О том, каким образом газ попал в квартиру, правоохранителям пока неизвестно. Следственные действия продолжаются.