Производство пластиковой тары: сырье, технологии

Производители жидкой и сыпучей продукции разных отраслей нуждаются в оптовых закупках прочной и при этом легкой тары с качественными рабочими характеристиками. Высокий спрос, современные технологии изготовления емкостей и автоматизированное, полуавтоматизированное оборудование являются основой развития данного направления. Типичное производство пластиковой тары включает ряд подготовительных и обязательных этапов, которые позволяют получить конкурентный конечный продукт в ассортименте видов форм, размеров, цветовой палитры, дополнительного оснащения.

Подготовительный процесс

Чтобы продукция отвечала всем стандартам, для ее выпуска подбирается специальное сырье первичное или вторичное, то есть используются полимерные гранулы (полиэтилентерефталат, полипропилен, полистирол, полиэтилен и т. п.) или отходы производства, бывшая в употреблении тара. Если идет речь о вторсырье, то оно предварительно сортируется, освобождается от этикеток, промывается.

Каждый завод пластиковых бутылок оснащен аппаратами предварительного измельчения сырья и сушильными. Этим процедурам подвергается весь полимерный материал независимо от происхождения. После такой обработки исходная масса имеет минимум влаги, что исключает появление на конечном этапе бракованных емкостей.

А нарушение технологии сушки приводит к возникновению мутноватых стенок в изделиях, мелких пузырьков воздуха в них и снижению практичности продукции. Контроль производства на каждом этапе является гарантией, что пластиковая тара будет износостойкой, не подвергнется деформации.

Очередной этап – термообработка сырья, оно плавится под воздействием высоких температур, приобретая такое конкурентное свойство, как пластичность. В данный момент при необходимости в массу добавляются пигментные частицы, благодаря которым пластик приобретает заявленный цвет. У заказчиков есть возможность купить пластиковую тару оптом подходящего оттенка в зависимости от будущего содержимого емкостей. В ряде случаев именно цвет стенок позволяет защитить жидкости от ультрафиолета, сохранить их рабочие свойства.

Отличия в технологиях производства

Сразу нужно отметить, что основной процесс производства может быть как замкнутым, так и двухфазным. В первом случае изготовление пресс-форм и готовой продукции выполняется на одном и том же оборудовании, во втором – на разных.

При работе с заготовками, которые внешне напоминают большие пробирки с резьбой, используются следующие технологии:

Литьевая – впрыскивание расплавленного материала позволяет получить пластиковые изделия высокофункционального типа.

Экструзия – метод предполагает использование подготовленной формы, в которую под давлением до остывания помещается горячий эластичный пластик.

Выдувание – преформы приобретают вид готовых емкостей, причем без продольных швов, непосредственно в выдувных аппаратах.

Вакуумная – сложная технология, которая предусматривает применение трубчатых, листовых заготовок и точной матрицы.

Особенности производства позволяют в короткие сроки выпустить нужное количество тары, а также подготовить по индивидуальному заказу емкости требуемого дизайна с заявленными характеристиками, нанести логотип компании.