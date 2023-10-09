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Федоров: окупанти хочуть збудувати нову залізничну гілку з Ростова-на-Дону до Криму

10.10.2023 / 11:14
російські окупанти готуються до втрати своїх логістичних шляхів, тому хочуть збудувати нову залізничну гілку з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря - до Криму.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

За словами міського голови, подібний маршрут у майбутньому може стати єдиним для окупантів логістичним шляхом для перекидання військ та техніки.

Причиною цього є "ненадійна" ситуація з Кримським мостом, який зазнав пошкоджень після атак Сил оборони України, і який росіяни тепер часто перекривають, а також - удари ЗСУ іншими логістичними шляхами противника.

Тому російські окупанти анонсували будівництво нової гілки залізниці у "глибокому тилу" через Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь - ближче до цивільних об'єктів на Азовському узбережжі.

"Таким чином, вони намагаються не тільки втримати "сухопутний коридор" до Криму, а покращити пересування "сухопутним коридором"", - пояснив Федоров в ефірі телемарафону.

Так, зазначив він, Кримський міст часто "втомлюється" і перекривається, а скоро взагалі може перестати працювати. Крім того, під ризиком ліквідації знаходиться поточна залізниця, яка проходить поблизу Токмака.

"Тож вони розуміють, що це буде єдиний маршрут із тимчасово окупованого Криму на територію росії. Тому саме тому сьогодні вони вибудовують цю логістику, прокладають нове полотно залізниці, щоб покращити перекидання військового обладнання та військової техніки, бо Крим незабаром стане нефункціональним у цій частині для них", - сказав мер Мелітополя.

Також він опублікував схему подібного залізничного маршруту, який планують побудувати російські загарбники.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про початок будівництва російськими окупантами залізничної гілки з Ростова-на-Дону до Мелітополя через Маріуполь та Бердянськ. Це відбувається на тлі інформації про успіхи Сил оборони в Запорізькій області, і вибухи, що почастішали, через удари ЗСУ по складах і військових об'єктах загарбників у районі Токмака.

Також раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Так, інтервенти вже почали облаштовувати залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус.

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко для РБК-Україна, окупанти будують залізничну гілку з Ростова-на-Дону в тимчасово захоплений український Мелітополь через міста Маріуполь і Бердянськ в надії "підстрахуватися" на випадок втрати Токмака, який готуються звільнити військові ЗСУ.

Федоров, залізниця
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