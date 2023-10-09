У Криму помітили рідкісні РСЗВ, створені у СРСР для підрозділів морської піхоти

Про це представники партизанського руху "Атеш" повідомили у своєму Telegram-каналі.

За інформацією партизанів, напередодні в Євпаторію з території росії прибув поїзд із вантажними вагонами відкритого типу з РСЗВ "Град-1″.

Пізніше було виявлено розвантаження бойових машин та їх підготовку до подальшого транспортування до лінії фронту.

Зазначається, що РСЗВ "Град-1″ почали виробляти з 1976 року і всього виготовлено не більше 600 екземплярів.

В "Атеш" вважають, що відправка таких систем на лінію фронту свідчить про високі втрати російських військ у РСЗВ новіших типів.

Зазначимо, що за даними The Military Balance від 2016 року, на зберіганні збройних сил рф перебувало 420 РСЗВ "Град-1″.

Також подібні системи перебувають на озброєнні України, білорусі, Казахстану, Іраку, Туркменістану та Узбекистану.