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У Криму помітили рідкісні РСЗВ, створені у СРСР для підрозділів морської піхоти

10.10.2023 / 12:16
У тимчасово окупованому Криму було помічено перекидання партії рідкісних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) 9К55 "Град-1″, створених у СРСР для підрозділів морської піхоти.

Про це представники партизанського руху "Атеш" повідомили у своєму Telegram-каналі.

За інформацією партизанів, напередодні в Євпаторію з території росії прибув поїзд із вантажними вагонами відкритого типу з РСЗВ "Град-1″.

Пізніше було виявлено розвантаження бойових машин та їх підготовку до подальшого транспортування до лінії фронту.

Зазначається, що РСЗВ "Град-1″ почали виробляти з 1976 року і всього виготовлено не більше 600 екземплярів.

В "Атеш" вважають, що відправка таких систем на лінію фронту свідчить про високі втрати російських військ у РСЗВ новіших типів.

Зазначимо, що за даними The Military Balance від 2016 року, на зберіганні збройних сил рф перебувало 420 РСЗВ "Град-1″.

Також подібні системи перебувають на озброєнні України, білорусі, Казахстану, Іраку, Туркменістану та Узбекистану.

Крим, Град, РСЗВ
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