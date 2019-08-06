У Зеленского готовят проект по онлайн-голосованию на выборах

Об этом в интервью Лига.net заявил советник президента, 6-й номер в списке "Слуги народа" Михаил Федоров.

"У нас уже сейчас есть проект The Vote (голосування – ред. )", - заявил он.

По словам Федорова, на первом этапе платформу будут использовать для опросов, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны.

Система идентификации в этом проекте реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.

Федоров уверяет, что проголосовать онлайн на выборах украинцы смогут уже в 2024 году.

"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования", - рассказал советник президента.

Он добавил, что для этого нужно "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".

"К президентским точно должны успеть. А опросы – возможность приучить людей все это использовать", - объяснил Федоров.

Напомним: 11 июля Федоров предложил ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.

Введение такой системы вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволит изменить "бумажную" систему и является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".

12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".

На iForum Зеленский признался, что мечтает о "государстве в смартфоне".

28 мая представитель президента обсудил с международными экспертами реализацию проекта электронного правительства. Планируется все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.

30 июля Зеленский издал указ о е-услугах, который предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетных электронных госуслугах.

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