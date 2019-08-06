Командующий ООС заявил о фактах игнорирования боевиками режима прекращения огня на Донбассе

На встрече командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с ее замглавы Марком Этерингтоном стороны обсудили вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, а также отдельные аспекты выполнения решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) касательно восстановления моста в районе Станицы Луганской.

Как сообщается в понедельник, 5 августа, на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук, в ходе встречи командующий Объединенных сил еще раз подчеркнул необходимость немедленного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня".

При этом он также подчеркнул, что украинская сторона в полном объеме выполняет необходимые мероприятия в рамках Минских договоренностей. "В частности, проведен ряд мероприятий в районе КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Помимо этого Сирский проинформировал Этерингтона относительно текущего состояния с безопасностью в районе проведения ООС, ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержке населения, ситуации по минной безопасности в районе ответственности и тому подобное.

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