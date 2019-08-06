Войти | Зарегистрироваться
11:52

вторник,
06 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ОАСК открыл дело по иску Симоненко и КПУ об отмене приказа Минюста о несоответствии партии закону о декоммунизации

06.08.2019 / 11:15
Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко и Компартии к Министерству юстиции Украины.

 

Как сообщает пресс-служба суда в понедельник, 5 августа, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В ОАСК напомнили, что истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (о декоммунизации) о несоответствии деятельности, наименования и символики Компартии Украины требованиям этого закона.

Напомним, Симоненко и КПУ подали иск в ОАСК в июле текущего года.

15 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики").

В июле 2015 года министр юстиции Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.

"После принятия законов была создана независимая комиссия, которая в течение месяца проводила проверку на соответствие трех коммунистических партий в Украине – КПУ, Компартия (обновленная) и Коммунистическая партия Украины рабочих и крестьян. На основе выводов комиссии я подписал три приказа, которые определяют, что компартии Украины, в частности, в своей деятельности, в наименовании, в символике, уставе и программе не соответствуют требованиям ч.2 ст.3 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - заявил тогда Петренко.

Источник 

КПУ, Симоненко, декоммунизация, ОАСК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 августа
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.