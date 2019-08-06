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В сети доступно видео о киевском святом, которого недавно прославила УПЦ

06.08.2019 / 10:59
В сети доступно видео о киевском святом, которого недавно прославила УПЦ
Священноисповедник Василий Источник: Центр информации УПЦ
Как сообщалось, в день памяти равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси, во время Божественной литургии в Киево-Печерской Лавре, состоялась канонизация трёх ректоров Киевских духовных школ

Сюжет о святом ректоре Киевской духовной академии святителе и исповеднике Василии Каневском сняли журналисты телеканала «Интер».

Видеорассказ вышел в эфир в день канонизации святого, 28 июля, а недавно был опубликован в сети Интернет, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на издание «Фома в Украине».

Как сообщалось, в день памяти равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси, во время Божественной литургии в Киево-Печерской Лавре, состоялась канонизация трёх ректоров Киевских духовных школ — архиепископа Василия (Богдашевского), епископа Сильвестра (Малеванского) и протоиерея Александра Глаголева.

Источник: Inpress.ua
святой, УПЦ
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