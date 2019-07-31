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В УПЦ внесли в церковный календарь день памяти священномученика, который перед смертью простил своих убийц

31.07.2019 / 15:10
В УПЦ внесли в церковный календарь день памяти священномученика, который перед смертью простил своих убийц
Священномученик Владимир Источник: Центр информации УПЦ
Спустя четыре дня после Рождества Христова 1905 года (по ст. ст.) отец Владимир был заколот кинжалами в своем доме, на глазах у жены и трех малолетних сыновей

На заседании 28 июля Священный Синод Украинской Православной Церкви постановил внести в церковный календарь день памяти священномученика пресвитера Владимира Троепольского (+ 1905 г.).

В ноябре 1981 года отец Владимир был прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви Заграницей, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома» и Информационно-просветительский отдел.

Священномученик Владимир Троепольский родился 13 января 1864 года в селе Коломна Орловской губернии в семье священника. Уже в детстве он лишился родителей. Воспитание он получил сначала в духовном училище, затем в духовной семинарии.

С 1885 года отец Владимир нес послушание псаломщика в Иоанна-Златоустовском храме Ялты и законоучителя Ялтинского женского народного училища. Затем служил чиновником.

В 1891 году он был рукоположен в диакона, затем – священника. Служил в Саках и Алупке, вел активную общественную деятельность, преподавал в Симеизском земском народном училище.

За годы служения священномученика в Алупке и Симеизе их христианское население увеличилось до 830 человек.

В годы революции 1904-1905 годов отец Владимир выступал с обличением революционеров. За это в начале 1905 года он получил первое предупреждение с угрозами. Это не остановило священномученика, и он продолжил призывать людей не участвовать в митингах, а пребывать в мире и любви.

Спустя четыре дня после Рождества Христова 1905 года (по ст. ст.) отец Владимир был заколот кинжалами в своем доме, на глазах у жены и трех малолетних сыновей.

Когда священник, весь в крови, упал на пол, один из убийц в порыве ужаса и раскаяния припал к отцу Владимиру с криком: «Батюшка! Прости!», на что тот прошептал: «Бог простит». Позже в больнице отец Владимир скончался.

Источник: Inpress.ua
святой, УПЦ
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