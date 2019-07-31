Икону и мощи святителя Луки Крымского передали Киевской митрополии

Епископ Ялтинский Нестор передал Предстоятелю Украинской Православной Церкви икону святителя Луки Крымского, написанную на Афоне, и ковчег с частицей его честных мощей.

Как сообщает Центр Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Симферопольской и Крымской епархии, в дни празднования 1031-летия Крещения Руси на торжества в Киев прибыла официальная делегация УПЦ из Крыма, которую возглавил викарий епархии епископ Ялтинский Нестор (Доненко).

Делегаты приняли участие в торжественных богослужениях и Великом крестном ходе, неся святыни Симферопольской и Крымской епархии – икону святителя Луки Крымского и ковчег с частицей его честных мощей.

Епископ Ялтинский Нестор передал икону святителя Луки, написанную на Святой Горе Афон, а также ковчег с частицей мощей великого чудотворца Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Как сообщалось, 27 июля в Киеве прошел Великий крестный ход Украинской Православной Церкви, приуроченный к празднованию 1031-летия Крещения Руси, в котором приняли участие около 300 тысяч верующих.