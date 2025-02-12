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Зеленський порівняв кількість мобілізованих в Україні та росії

13.02.2025 / 17:27
Найбільша мобілізація в Україні відбулася у 2024 році. Щомісяця до армії призивали 30 тис. громадян.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив президент України Володимир Зеленський.

Керівник держави назвав таку кількість призваних дуже значною. Також, з його слів, росія мобілізує 45 тис. на місяць.

"Так, це було питання від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала 30 тис. на місяць", – висловився політик.

За його словами, рф також має багато проблем у забезпеченні своєї армії. Як зазначив Зеленський, в окупантів не вистачає обладнання, там великі проблеми, люди не хочуть їхати на фронт, "вони тікають, їх змушують стріляти, їм погрожують".

Зеленський, мобілізація
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