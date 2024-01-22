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Зеленський: Я особисто поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей

22.01.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить необхідності в мобілізації 500 тис. осіб.

"Я особисто наразі поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей. Я вважаю так. Не тому, що мені зараз хочеться відповісти і комусь сподобатися", - сказав він в інтерв'ю британському каналу Channel 4.

"Я сьогодні поки що не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона потрібно мобілізувати", - додав Зеленський.

Зеленський, мобілізація
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