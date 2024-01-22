Зеленський: Я особисто поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей

"Я особисто наразі поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей. Я вважаю так. Не тому, що мені зараз хочеться відповісти і комусь сподобатися", - сказав він в інтерв'ю британському каналу Channel 4.

"Я сьогодні поки що не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона потрібно мобілізувати", - додав Зеленський.