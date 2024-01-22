МОЗ: Цифровізація охорони здоров’я дозволяє зменшити бюрократію

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМУ за підсумками зустрічі представників МОЗ України, НСЗУ та асоціації розвитку інформаційних систем з представниками ЗМІ.

«Цифровізація медичної системи дозволяє досягти кількох цілей: по-перше, вона дозволяє зменшити бюрократію і навантаження на медичних працівників завдяки роботі електронних сервісів; пацієнти завдяки цифровізації можуть отримувати якісні та доступні послуги; і, нарешті, вона надає інструменти для управління, щоб на основі даних формувати політики і приймати ефективні рішення», – цитує пресслужба заступницю міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Марію Карчевич.

Як зазначається, у 2024 році запрацює кабінет пацієнта, тож в українців з’явиться можливість, зокрема, і заключати декларацію з лікарем онлайн. Окрім цього, буде розширено функціонал реабілітаційних втручань, продовжиться впровадження системи верифікації лікарських засобів, продовжуватиметься робота над цифровізацією ВЛК та МСЕК.

У пресслужбі нагадали, що електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) – найбільша IT-система України і одна з ключових систем цифрового простору української медицини eHealth. Сьогодні завдяки новим сервісам, що вже впроваджені в ЕСОЗ, можна: виписувати електронні направлення; формувати медичні висновки про народження та тимчасову непрацездатність; придбати рецептурні ліки за електронним рецептом від лікаря; отримувати ліки, а також тест-смужки для глюкометрів за е-рецептом у межах програми реімбурсації тощо.

Крім того, в електронній системі охорони здоровʼя також став доступним функціонал обліку реабілітаційних втручань. Внесено понад мільйон записів (з використанням МКФ) щодо провадження реабілітації. Крім сервісів, впроваджених в ЕСОЗ, уже запущено пілот електронної системи управління запасами ліків та медичних виробів e-Stock, розвинуто нові модулі системи MedData, серед яких – модуль «гуманітарна допомога», «Вакцинація» та «Облік».