Подоляк: Україна може піти на перемовини коли рф зазнає глобальної поразки

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Про що ми маємо з ними зараз говорити (з рф в рамках переговорів - ред.) в позиції, коли вони не отримали тактичних, суттєвих поразок на полі бою? Про те, що ми готові дати їм час, щоб вони могли об'єктивно підготуватись до наступного етапу війни?», - зазначив він.

Подоляк акцентував, що «поки існує вертикаль суб'єкта путіна», ціль рф незмінна - тотальне знищення України, української державності, громадян України.

«Якщо переговори починаються в моменті, коли російська федерація отримала певні тактичні поразки, коли ми побачимо соціальне напруження, побачимо ті чи інші внутрішні бунти, то тоді так, безумовно, переговори (можуть бути - ред.)», - пояснив радник Керівника ОП.

Від додав, що переговори ще є можливими, якщо одночасно з вищепереліченим росія добровільно відмовиться від ядерної зброї, або ж у випадку, коли російська федерація зазнає глобальної поразки.

«Що таке глобальна поразка? російська федерація не зможе більше домінувати не тільки у Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. російська федерація не буде мати для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право, наприклад, право вето в Радбезі ООН, не буде мати підтримки низки інших авторитарних країн, тому що буде вважатись країною, яка програла війну», - пояснив він.

Посадовець зауважив, що цьому можуть передувати три важливі процеси.

«Перше - тактична поразка росії в Україні. Друге - ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки російської федерації. І третя складова - коли в росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили влітку 2023 року», - додав він.