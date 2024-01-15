Войти | Зарегистрироваться
12:38

понедельник,
22 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Подоляк: Україна може піти на перемовини коли рф зазнає глобальної поразки

21.01.2024 / 13:15
Україна може піти на перемовини тоді, коли російська федерація зазнає глобальної поразки, тобто не буде домінувати у глобальних політичних процесах, добровільно відмовиться від ядерної зброї, а також коли її не будуть підтримувати інші авторитарні країни.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Про що ми маємо з ними зараз говорити (з рф в рамках переговорів - ред.) в позиції, коли вони не отримали тактичних, суттєвих поразок на полі бою? Про те, що ми готові дати їм час, щоб вони могли об'єктивно підготуватись до наступного етапу війни?», - зазначив він.

Подоляк акцентував, що «поки існує вертикаль суб'єкта путіна», ціль рф незмінна - тотальне знищення України, української державності, громадян України.

«Якщо переговори починаються в моменті, коли російська федерація отримала певні тактичні поразки, коли ми побачимо соціальне напруження, побачимо ті чи інші внутрішні бунти, то тоді так, безумовно, переговори (можуть бути - ред.)», - пояснив радник Керівника ОП.

Від додав, що переговори ще є можливими, якщо одночасно з вищепереліченим росія добровільно відмовиться від ядерної зброї, або ж у випадку, коли російська федерація зазнає глобальної поразки.

«Що таке глобальна поразка? російська федерація не зможе більше домінувати не тільки у Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. російська федерація не буде мати для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право, наприклад, право вето в Радбезі ООН, не буде мати підтримки низки інших авторитарних країн, тому що буде вважатись країною, яка програла війну», - пояснив він.

Посадовець зауважив, що цьому можуть передувати три важливі процеси.

«Перше - тактична поразка росії в Україні. Друге - ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки російської федерації. І третя складова - коли в росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили влітку 2023 року», - додав він.

Подоляк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 января
21 января
20 января
19 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.