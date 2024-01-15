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У Центрі стратегічних комунікацій прокоментували повідомлення про начебто «великий наступ» росії

20.01.2024 / 13:15
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки відреагували на повідомлення у іноземних ЗМІ про начебто «великий наступ» росії.

Як передає Укрінформ, про це Центр стратегічних комунікацій повідомляє у Фейсбуці.

«ЗМІ пишуть про плани росії на новий «великий наступ». Та панікувати через ці статті не потрібно, і ось чому», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видання Financial Times опублікувало матеріал про те, що російські армія може планувати великомасштабний наступ в Україні вже цього літа. Мета - повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

«Окремою «родзинкою» стала частина статті, в якій йдеться про те, що кремль не відкидає ще одну спробу захоплення Харкова чи Києва. Звучить, звісно, страшно, та віддає панічними настроями. Але по суті нічого нового журналісти не сказали. Очевидно, що путін не відмовився від ідеї захопити всю Україну та продовжує кидати весь наявний ресурс на фронт», - підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

Втім, зазначається, це не означає, що плани кремля збудуться.

«Адже ЗСУ продовжують тримати оборону, а Київ - надійно захищений. Окупанти не змогли дійти до столиці на початку 2022-го, коли українська армія була слабшою та менш озброєною, тож зараз їм це не вдасться і поготів. Замість того, щоб панікувати та накручуватися, допомагайте Силам оборони: донатьте, волонтерте, поширюйте важливу та перевірену інформацію», - наголосили у центрі.

Центр стратегічних комунікацій
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