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Данілов назвав новий закон про мобілізацію справедливим

19.01.2024 / 17:27
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію.

Він назвав документ справедливим. Про це Данілов сказав в інтерв'ю Report.

"Мобілізація в Україні була оголошена відразу після запровадження воєнного стану 24 лютого 2022 року і триває дотепер. Тепер необхідно внести деякі корективи, щоб зробити цей процес справедливішим", - заявив секретар РНБО.

"Не думаю, що новий законопроєкт викличе серйозні невдоволення. Просто люди поки що не бачать остаточного варіанта документа, і у них складаються різні думки", - сказав Данілов.

Він заявив, що "новий закон буде справедливим, насамперед для тих, хто вступає до лав Збройних сил України".

Щодо повернення в Україну військовозобов'язаних громадян, секретар РНБО сказав, що "примусово це зробити не вийде".

"Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми хотіли б, щоб вони повернулися, але примусово це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже у кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця", - заявив Данілов.

Данілов
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