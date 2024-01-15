Данілов назвав новий закон про мобілізацію справедливим

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10:10
Боррель: Ізраїль фінансував радикальне угруповання ХАМАС
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14:21
У Будапешті не виключають можливість поліпшення відносин між Угорщиною та Україною
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10:12
НАТО проведе масштабне навчання – відпрацюють напад росії
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Блінкен розповів про що говорив із Зеленським в Давосі
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18:30
Китай має у своєму арсеналі 500 ядерних боєголовок, - дослідження
- 10:10
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Українцям нагадали, як дізнатися свою кредитну історію
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16:25
Бойко: Українці заборгували за електроенергію 15 мільярдів гривень
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16:25
В Укрзалізниці розповіли про нову послугу з накопичення маршрутів
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15:23
Кулеба вважає, що США схвалять допомогу для України у кінці січня
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14:21
Сікорський: Польща планує збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки для України
- 18:30
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