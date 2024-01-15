МО України підключили до порталу викривачів

Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у Міноборони, може подати повідомлення викривача корупції, зокрема анонімне.

Зазначається, що Єдиний портал є захищеною системою, завдяки якій можна контролювати стан і результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача. Заявникам гарантоване дотримання умов анонімності та конфіденційності, а також надійний захист персональних даних.

Надати інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень також можна через спеціальну телефонну лінію Міноборони (+38 044 271 39 86), на електронну пошту або офіційний вебсайт відомства.