Войти | Зарегистрироваться
11:18

суббота,
20 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

МО України підключили до порталу викривачів

19.01.2024 / 15:23
Міністерство оборони України підключене до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Про це 18 січня повідомила пресслужба відомства.

Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у Міноборони, може подати повідомлення викривача корупції, зокрема анонімне.

Зазначається, що Єдиний портал є захищеною системою, завдяки якій можна контролювати стан і результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача. Заявникам гарантоване дотримання умов анонімності та конфіденційності, а також надійний захист персональних даних.

Надати інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень також можна через спеціальну телефонну лінію Міноборони (+38 044 271 39 86), на електронну пошту або офіційний вебсайт відомства.

Міноборони, корупція
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 января
19 января
18 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.