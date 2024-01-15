Демченко розповів, скільки прикордонники викрили у 2023 році порушників чоловічої статі

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

«У 2023 році в пунктах пропуску прикордонники викрили понад 3300 підробних документів, які надавали на контроль чоловіки, сподіваючись на те, що це їм допоможе перетнути кордон», - сказав Демченко.

Прикордонники продовжують затримувати порушників державного кордону. Але якщо порівнювати статистику 2022 та 2023 років, то можна спостерігати тенденцію до зменшення спроб незаконно залишити територію України, зауважив Демченко.

Окрім цього останнім часом в зв’язку з погодними умовами зменшилася кількість спроб незаконного перетину кордону по зеленій ділянці. Натомість більше людей почали намагатися виїхати за підробленими документами.