ДПСУ: рф та білорусь загострюють ситуацію на українсько-білоруському кордоні

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Ситуація безпосередньо по лінії кордону повністю контрольована, хоча й досить напружена. Україна ніколи не відкидала, що з напрямку білорусі може поновитись вторгнення російських підрозділів, ми бачимо, що росія активно тисне на білорусь, щоб вона повномасштабно долучилась до війни, яку росія розпочала проти нашої країни. Тому ми маємо бути готовими до всього», - наголосив речник.

Він зазначив, що спільні військові навчання рф та білорусі загострюють ситуацію на кордоні.

«Так, і росія, і білорусь своїми спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку. До того, ми бачимо, що зараз білорусь активно використовується як майданчик для спільних навчань. Зараз вони анонсували навчання авіації, до цього анонсувались навчання тільки сухопутних підрозділів, і вони не припиняються», - зауважив Демченко.

Речник нагадав, що в білорусі перебуває близько 10 тисяч російських військових, які проходять навчання та перекидаються на східний фронт України.

Відповідаючи на запитання про провокації на білоруському кордоні, Демченко зазначив: «Ми не фіксуємо переміщення техніки або ж польотів важкої авіації поряд з кордоном або якихось інших провокацій. Проте ми готові до будь-чого, що може здійснити росія на цьому напрямку. Але такими маневрами, нарощенням так званого регіонального угруповання військ союзної держави, вони нагнітають постійно ситуацію, ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби вторгнення на територію України, дати відсіч ворогу. Власне, ці сили ми не можемо використати на більш важливих напрямках, де ведуться повноцінні бойові дії».