Столтенберг очікує вступу Фінляндії і Швеції в НАТО у 2023 році

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В Україні обчислення середньої заробітної платні для розрахунку виплат за соцстрахуванням буде проходити по-новому10.01.2023 / 17:301 січня набула чинності постанова уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою змінюється порядок обчислення середньої заробітної платні для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
Навіщо стартапу агенція IT-рекрутингу14.12.2022 / 22:34Последние новости рубрики
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Тіммерманс: Україна має те, що потрібно, аби стати лідером сучасної зеленої енергетики
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Кіберспорт як прикриття: холдинг TECHIIA (ТЕЧІЯ) Олега Крота може допомагати російському букмекеру 1XBET збирати дані про українців
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Почему браслеты на пике популярности04.01.2023 / 23:44Кожаный браслет можно приобрести для личного использования или же в качестве качественного и оригинального подарка. При этом будет универсальный презент, который подойдет не только для близкого человека, но и для делового партнера. Также использование такого аксессуара в качестве подарка позволит привлечь внимание к своей персоне и оставить хорошее впечатление. О других характеристиках таких изделий можно узнать на сайте https://silvers.in.ua/.Последние новости рубрики
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Возможности Dynamic Island в новых айфонах29.11.2022 / 20:55Впервые за много поколений смартфонов компания Эппл убрала всем надоевшую «челку», заменив ее футуристичным «Динамическим островом». Сейчас система работает только в PRO моделях последнего поколения. Она позволяет по-новому взаимодействовать со старыми функциями и приложениями, улучшая работу Айфонов. Подробнее о том, чем интересен Dynamic Island в нашей статье.
ТОП-3 ноутбуков Леново из разных ценовых категорий23.11.2022 / 18:01Последние новости рубрики
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