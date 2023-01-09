Столтенберг очікує вступу Фінляндії і Швеції в НАТО у 2023 році

Про це він заявив на конференції з безпеки у шведському місті Селені, передає Укрінформ.

За словами Столтенберга, у дедалі небезпечнішому світі "ще важливіше, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО".

Він висловив переконання, що "незабаром ми зможемо тепло привітати" Швецію та Фінляндію в Альянсі.

Очільник НАТО також закликав до посилення підтримки України й попередив, що недооцінювання росії може мати "серйозні наслідки для безпеки в Північному регіоні".

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція 18 травня 2022 року офіційно подали заявку на вступ до НАТО.

Наразі 28 із 30 країн-членів НАТО ратифікували приєднання Фінляндії і Швеції до блоку. Ратифікація Туреччиною та Угорщиною все ще очікується.