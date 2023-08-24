СтратКом: Військові хакери "привітали" росіян з Днем Незалежності України

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ на своєму Telegram-каналі.

"Військові хакери "привітали" з Днем Незалежності України. "Вітання" з’явилося на понад 20 сайтах серед яких й інформвидання Північного Уралу, де сконцентровані виробництва ВПК, та сайти компаній, що займаються логістикою", - йдется в повідомленні СтратКому.

Нагадаємо, в окупованому Криму в ефірі декількох кабельних операторів показали ролик Міноборони України про те, що Україна не буде оголошувати про початок контрнаступу.