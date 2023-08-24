Кацуба: Агресивна політика росії в сфері енергетики була одним з напрямків наступу на Україну

Про це у своїй колонці пише експерт з питань енергетики та підприємець Олександр Кацуба.

На думку експерта, агресивна політика росії в сфері енергетики була не менш важливим напрямком наступу на Україну, ніж культурна, політична, економічна та інформаційна експансія. В ключові російські засоби впливу входили спроби монополізувати газовий та нафтовий ринки, пролізти в атомну енергетику, заблокувати інтеграцію української та європейської енергетики. Це все тривало 30 років і триває в тому числі під час повномасштабного вторгнення.

Ми довго не помічали чи не хотіли помічати російських намірів. І тому росія на повну використала всі можливі інструменти — підкуп, політичну корупцію, довго використовувала прямий ринковий вплив і тиск. На думку Кацуби, росіяни скористалися помилками України. Ми не зуміли побудувати адекватну енергетичну політику, впровадити антимонопольне законодавство, розвинути достатньою мірою альтернативні технології та власну індустрію виробництва необхідного обладнання і матеріалів. Це зробило нас дуже вразливими економічно і політично, і ці уроки Україна має обов'язково вивчити, резюмує експерт.