Войти | Зарегистрироваться
09:17

суббота,
26 августа
Онлайн
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Гуменюк: російські окупанти перекидають резерви на Запорізький напрямок

25.08.2023 / 17:27
російські окупанти перекидаються на Запорізький напрямок. Сили оборони знають точну кількість ворожої техніки і росіян, які перебувають на цьому напрямку.

Про це сказала керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зі слів Гуменюк, окупанти перекидають резерви туди, де їм "припікає".

"Ми знаємо точну кількість окупантів, яких перекидають", – сказала керівниця пресцентру.

Українські контрнаступальні дії на півдні тривають, повідомила Гуменюк.

Процес ускладнений через надто заміновані території, сказала.

Українські військові тримають ворога на постійному вогневому контролі, повідомила керівниця пресцентру.

Гуменюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 августа
24 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.