Гуменюк: російські окупанти перекидають резерви на Запорізький напрямок

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Шмигаль обіцяє незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні23.08.2023 / 09:10Последние новости рубрики
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Марченко: У 2024 році видатки держбюджету на безпеку будуть дорівнювати, або перевищувати цьогорічні
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Рада ратифікувала внесення змін до Угоди між урядами України та Молдови про діяльність залізничного транспорту
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Рада ухвалила державне регулювання генетичноінженерної діяльності
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МВФ не зарахує Україні виконання структурного маяка через податкові перевірки
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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ТОП-10 самых полезных приложений для iOS08.07.2023 / 14:58Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и важную роль в этом играют мобильные приложения. Для пользователей iOS существует огромное множество приложений, которые могут сделать их жизнь проще и интереснее. Если вы планируете купить Айфон 14 или любую другую модель из линейки Apple, эта статья будет полезной. Далее мы рассмотрим ТОП-10 самых полезных приложений для iOS.Последние новости рубрики
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Попередження: Кіберзловмисники надсилають злочинні листи надходили начебто від імені CERT-UA
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