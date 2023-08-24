Буданов пояснив, чому спецоперація ГУР в Криму така важлива

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону Єдині новини.

«Перш за все важливість цієї операції в тому, щоб люди повірили. Насамперед люди навіть не на території материкової України, а в Криму. Щоб вони згадали і повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їх теж не за горами», – наголосив Буданов.

Він додав, що повернення мешканців Криму до нормального життя триває, про них не забули, і “ніхто не збирається їх просто там залишати”.

Буданов додав, що все не обмежиться лише ударами по військових об’єктах РФ на півострові.

«Коли проводяться певні удари по території Криму, цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому», – зазначив керівник ГУР.

Буданов висловив думку, що “будь-яка дипломатія без того, що ти маєш реальну силу, на жаль, безсила”.

Він також заявив, що війна триватиме до повної перемоги України та встановлення контролю над всією нашою територією в кордонах 1991 року.

«Іншого шляху, окрім як повернення наших територій, не існує. Що це буде, який це буде варіант – питання не до мене. Єдине, що можу сказати, що без використання сил нічого тут зробити нереально», – заявив керівник ГУР.