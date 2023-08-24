Редактор израильского издания выразил гражданскую позицию: «Чтобы война в Украине быстрее закончилась»

Об этом размышляет в своей авторской колонке редактор сайта News Wall Israel Юрий Лагунин, раскрывая тему отношения Израиля к Украине.

«Попытки перенести сказанное мною на любую другую страну, бесполезна, так как мы пытаемся построить Еврейское демократическое государство, и наша гражданская позиция всегда будет отличаться. Наша специфика уникальна и многим вообще не понятна», - объяснил автор.

Он указал на то, что самую большую проблему для Израиля он видит в том, что «из года в год между светскими и религиозными, правыми и левыми, сефардами и ашкенази – идёт вечный бой за место под солнцем. Эту борьбу умело держат за вожжи некоторые политики».

Автор сообщил, что хочет начать дискуссию среди всех граждан Израиля и попытаться разбудить спящее общество.

«Мир который мы с вами помним – это история. А поскольку выжить в этом мире государство, народ может только, если сплотится… сильное гражданское общество, которое может контролировать власть, – это единственная платформа для развития нашей страны. Создадим такую модель, при которой Израиль будет, как один слаженно работающий механизм».

Автор привел пример: «Когда вы летите на самолёте, во время инструктажа по безопасности, всегда говорят следующее: если что-то случится, и выпадут кислородные маски, в первую очередь, нужно одеть себе, и только потом ребёнку. Некоторые удивляются, но осознав логику, соглашаются, что это правильно».

Автор также затронул вопрос войны в Украине: «Для меня это стало трагедией, после которой я ещё раз убедился, что мир, таким как мы его знаем, уже история». Он обратил внимание на то, что общество Израиля охватил массовый психоз из-за раздражения мнений относительно поддержки или не поддержки войны в Украине.

Он отметил, что Израиль постоянно подвергается нападкам разных так называемых демократических стран.

«На что, кроме армии и поддержки простых людей мы могли положиться за всю историю нашей страны? Так неужели мы начнём осуждать друг друга из-за разных мнений? … Уже есть семьи, где супруги разводятся из-за войны Украины и России, друзья ссорятся».

Он выразил позицию, что Израиль официально нейтрален, в большинстве конфликтов, не только в Украине.

И выразил надежду на то, чтобы война быстрее закончилась.

«Чтобы оружие из зоны конфликта перестало попадать в руки террористов в Палестинской автономии. Образцы оружия, которое поставляется в помощь Украине, уже находят у террористов в Газе. Это должно нас беспокоить, а не какой выбор нам нужно сделать. Всем мира, а нам израильтянам мудрости», - резюмировал редактор израильского издания.