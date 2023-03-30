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Галущенко: російська війна показала, що відновлювальна енергетика є питанням безпеки України

30.03.2023 / 10:17
російська війна не лише змушує Україну до прискорення енергетичного переходу України, вона показала, що відновлювальна енергетика є питанням безпеки.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час панельної дискусії «Глобальний енергетичний перехід - втілення амбіцій у дії» у рамках 9-го Берлінського енергетичного діалогу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми побачили під час російських ракетних атак, що відновлювальні джерела – це не лише про «зелену трансформацію» або зобов’язання у рамках Паризьких домовленостей; відновлювальні джерела – це про національну безпеку, безпеку постачань, безпеку держави», - сказав міністр.

Він поінформував делегатів про те, що росія з 10 жовтня минулого року завдала численних ракетних ударів по об’єктах нашої енергосистеми, результатом чого стало 271 влучання, що дорівнює лише 20% всіх випущених по цих цілях ракет і дронів.

Міністр зауважив, що були ситуації, коли попри те, що, наприклад, АЕС виробляли достатньо енергії, її неможливо було перенаправити в постраждалі регіони, де спостерігався дефіцит у системі тоді як в інших був профіцит. У результаті, приходилося навіть скорочувати виробництво енергії.

«Відновлювальні джерела, які є змога створити в різних регіонах держави, можуть бути кращим рішенням для безпеки постачання. Навіть з військової точки зору вдарити по такій великій кількості цілей по всій країні складніше, ніж влучити в один великий об’єкт. Розвиток відновлювальних джерел енергії є правильним шляхом до безпеки», - сказав Галущенко.

Окрім того, Україна, за словами міністра, залишається відданою кліматичним цілям, які передбачають долю відновлювальних джерел на рівні 25% до 2032 року.

Наразі понад 50% енергогенерації виробляється АЕС, міністр сподівається, що в майбутньому «енергетичному міксі» другу половину будуть давати відновлювальні джерела. До війни ця частка встигла досягти, за його даними, близько 10%, але більшість об’єктів сонячної та вітроенергетики розташовані в регіонах, які є тимчасово окупованими росією. Тож тепер нашій державі треба прискоритися зі своїми планами.

«Викопні енергоносії – це велика небезпека, вони створюють залежність», - підсумував міністр. Він зазначив, що Україна не бачить сенсу відбудовувати старі потужності.

Галущенко також висловив сподівання, що Європа збереже солідарність, яку вона показала минулої зими, а також не потрапить у майбутньому в енергетичну залежність від інших держав та не дозволить тиску на себе. Він зауважив, що дискусія щодо енергетичного переходу, майбутнього енергосистем важлива не лише для України, а й усього світу.

Ці ж аргументи міністр навів на зустрічі з німецьким профільним бізнесом. Він закликав долучатися до відбудови та побудови нових потужностей уже зараз.

Галущенко, енергетика
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