Галущенко: Українські енергетики продовжують верифікацію пошкоджень, які були завдані російською атакою 22 березня

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив на брифінгу, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«Це була наймасштабніша атака за весь період великої агресії. Повного розуміння, наскільки зруйновано об’єкти, у нас поки немає. Є великі завали, зараз їх розбирають, не всюди є доступ до устаткування, щоб перевірити стан. Стосовно сум збитків – реальні цифри будуть зрозумілі після верифікації пошкоджень. Але я думаю, що йдеться точно про мільярди», - зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна безумовно буде надалі вимагати всі ці суми від агресора у відповідних судових позовах.

Галущенко уточнив, що для стабілізації ситуації в енергосистемі наразі не розглядається питання призупинення експорту електроенергії.

«Я не бачу сьогодні, що це якось драматично вирішить нашу ситуацію. Зараз немає ніяких рішень щодо тарифів, долі ПСО чи заборони експорту. Зараз ми фокусуємось на фіксуванні наслідків атак. Тоді ми вийдемо на цифри, строки відновлення, і від цього вже будемо ухвалювати рішення з відповідних питань», - пояснив міністр.

При цьому, нагадав очільник Міненерго, Україна має можливість імпортувати електроенергію з європейських країн. На сьогодні передбачається можливість імпорту до 1,7 ГВт, водночас Україна звертається до ENTSO-E щодо збільшення обсягів.

«Нам треба більше, тому що сьогодні це питання виживання. Хоча б 2,5 ГВт було б для нас те, що потрібно», - сказав Галущенко.