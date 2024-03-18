Войти | Зарегистрироваться
20:17

вторник,
26 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Сили оборони: російські окупанти збільшили застосування FPV-дронів

25.03.2024 / 15:23
російські окупанти у суботу, 23 березня, застосували 234 FPV-дрони у межах прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, збільшивши їх кількість майже на 40%, у порівнянні з минулою добою, повідомляють Сили оборони Півдня.

Також ворог застосував 13 ударних БпЛА типу Ланцет та скинув з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15% щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ. Унаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено 3 цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

FPV-дрони
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 марта
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.