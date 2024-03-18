Сили оборони: російські окупанти збільшили застосування FPV-дронів

Також ворог застосував 13 ударних БпЛА типу Ланцет та скинув з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15% щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ. Унаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено 3 цивільні особи", - йдеться у повідомленні.